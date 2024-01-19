Названы самые распространенные преступления в Петрозаводске

В МВД республики привели статистику за 2023 год.

В прошедшем 2023 году в столице Карелии было зарегистрировано 5675 преступлений. Об этом сообщили в МВД региона. Всего же в дежурные части города поступило более 100 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, четверть из которых носили криминальный характер.

Самыми распространенными преступлениями оказались кражи и мошенничества. На их долю пришлось более 65% всех преступлений.

Сумма ущерба от этих преступлений выросла по сравнению с 2022 годом, составив 372,6 миллиона рублей.

При этом количество краж и мошенничеств, по сравнению с предыдущим годом, сократилось.