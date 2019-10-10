Названы самые сексуальные знаки зодиака среди мужчин

Эксперты перечислили самых сексуальных мужчин по знаку зодиака.

Победитель по натуре, Овен обладает сильным сексуальным темпераментом. Завлечь в свои сети, соблазнить, победить, удовлетворить – таков девиз Овна, пишет 7sisters. Правда, чаще всего после выполнения всех пунктов Овен встряхивается и отправляется на поиски нового объекта страсти.

Скорпионы любят властвовать – причем не только в постели. С виду скромный Скорпион, словно змей-искуситель, проникает в сознание "жертвы": читает мысли, сканирует чувства, включает необычайную обходительность и романтизм.

Весы любят, чтобы все было красиво: шелковые простыни на кровати, Мальдивы за окном, красивый профиль девушки. Они любят пробовать новое: зеркала, маски, игрушки, аксессуары, ролевые игры, БДСМ, секс втроем.

Тельцы привыкли к самому лучшему, в том числе в сексе. И они умеют над этим работать: Тельцы внимательны к партнеру, обстановке, прелюдии. Правда, за экспериментами в постели лучше обратиться к кому-то другому.

Рыбы – самый чувственный знак. Они эмоциональны и мечтательны, в том числе и на эротическую тему. Они уверенно лавируют между полутонов, полунамеков и прочих любовных игр, обожают флирт.