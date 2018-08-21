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Новости. Общество
23:30, 21 Августа 2018

Названы самые смешные сюжеты в порно

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Посетители международного имиджборда Reddit обсудили наиболее смешные сюжеты порнороликов, которые они когда-либо встречали.

Самыми комичными юзеры назвали неправдоподобные завязки фильмов, пишет Лента.ру.

"Каким был самый смешной сюжет, который вы когда-либо видели в порно?" — спросил пользователь под ником madelynjane. Менее чем за сутки обсуждение стало одним из наиболее популярных на форуме, получив более десяти тысяч комментариев.

"Женщина застряла в сушилке. После того как парень т*****л ее, она больше не была застрявшей в сушилке", — недоумевал один из юзеров. Его мнение разделили множество пользователей. Один из завсегдатаев форума пояснил, что, по мнению создателей порнороликов, развязка не должна быть логически объяснимой, так как зрители, как правило, не обращают на нее никакого внимания.

Некоторые заметили неточности и в завязках сюжетов. Один из пользователей обратил внимание, что нередко встречал нелепые инсценировки: к примеру, беспомощная девушка, якобы застрявшая в окне, самостоятельно высвободилась из западни, чтобы снять белье.

"Моя рука застряла в канализации!" Камера показывает, что ее руки явно находятся со стороны раковины", — поддержал его другой юзер. 

Часть юзеров сошлась на непонимании жанра порнопародий. Среди наиболее смешных названы сюжеты с участием героев сериала "Игра престолов", мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны" и эротическая экранизация книги "Алиса в стране чудес".

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