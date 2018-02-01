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Новости. Экономика
16:15, 01 Февраля 2018

Названы самые высокие зарплаты Петрозаводска

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Согласно опросам сайта GorodRabot.ru, выяснилось — более 60% жителей Петрозаводска готовы сменить работу ради более высокой зарплаты.

Другие исследования портала показали, что для сытой жизни семьи из 3 человек необходимо от 40 тысяч до 60 тысяч рублей. Но мало кто зарабатывает такую сумму.

Сегодня в Петрозаводске более 2 тысяч вакансий.

Средний уровень заработной платы на начало 2018 года — 30 429 рубля. К сожалению, это довольно низкие оклады для северного региона. Но для сравнения, по Поволжскому Федеральному округу зарплата больше 30 тысяч считается выше среднего.

Наиболее востребованные специалисты в городе - менеджеры по продажам, водители и охранники. Зарплата в этих сферах держится на уровне 25-40 тысяч рублей. При этом основной источник работы в Петрозаводске — сфера рабочего персонала.

Но большое количество вакансий далеко не всегда предполагает высокую оплату труда. Например, токари получают до 65 тысяч рублей, стропальщики — до 55 тысяч рублей, а уборщики — до 15 тысяч рублей. Чаще сумма меняется в зависимости от выполненной работы или высчитывается по отработанным часам.

В 2018 году российские работодатели готовы платить "бешеные суммы" топ-менеджерам с большим опытом и разработчикам. К примеру, в Москве управляющий крупной компании может зарабатывать от 1 млн рублей каждый месяц.

В Петрозаводске тоже ценят управленцев и айтишников, но чуть "меньше"  — до 200 тысяч рублей.

Вакансии по уровню заработных плат распределились на 3 равные группы по 20%:

  1. от 15 000 до 25 000 рублей; 
  2. от 25 000 до 40 000;
  3. от 40 000 до 100 000 рублей.

Минималку, до 15 тысяч рублей, предлагают 10% петрозаводских работодателей. При этом в почти 30% вакансий с отметкой "по договорённости", что, скорее всего, говорит о "зарплате в конверте".

Прямо сейчас в Петрозаводске 16 предложений работы с зарплатой от 100 тысяч рублей. Поспешите откликнуться — подробнее здесь.

Самые низкие зарплаты у бюджетников. По последней статистике портала, средний оклад работников образования Петрозаводска составляет 14 316 рублей. Далее идут медицинские сотрудники с зарплатой в районе 20 808 рублей.

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Комментарии

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User
2018-02-01 17:48:46
"Прямо сейчас в Петрозаводске 16 предложений работы с зарплатой от 100 тысяч рублей. Поспешите откликнуться — подробнее здесь."
А почему все 16 предложений "в Петрозаводске" в Ульяновске?
Гость
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