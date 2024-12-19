Названы самые высокооплачиваемые профессии в Карелии в 2024 году

фото: © Кадр из фильма «Не в себе»

По уровню предлагаемой зарплаты на первом месте оказался специалист в области сельского хозяйства.

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter проанализировали вакансии, размещенные в 2024 году в Карелии, и назвали специалистов, которым предлагали самую высокую зарплату в республике.

Как выяснилось, наибольшую зарплату, 172 тысячи рублей в месяц, в республике предлагали агрономам. В среднем это оказалось на 330% больше, чем в 2023 году.

На втором месте оказались водители. Им в среднем предлагали 162 тысячи рублей в месяц — на 62% больше, чем годом ранее.

Третье место заняли сварщики. Представителям этой профессии предлагали в среднем 157 тысяч рублей. Тут прирост, по сравнению с 2023 годом, составил 42%.

Также зарплату более 100 тысяч рублей в республике предлагали токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам, геологам, зоотехникам, геодезистам, главным инженерам, малярам, штукатурам, операторам станков с ЧПУ, главврачам и заведующим отделений, машинистам и курьерам.