Названы сферы бизнеса, ставшие лидерами по росту зарплат в Карелии

Официальная статистика показала, в каких видах деятельности за год больше всего выросла средняя заработная плата.
Об этом можно судить по данным за 10 месяцев 2022 года, опубликованных Карелиястатом.
Лидером стала деятельность в области информации и связи, где средняя зарплата выросла на 28,5%.
Также в топ-3 вошли гостиничный бизнес и общепит с ростом зарплаты на 20,3% и деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 18,2%.
Кроме того, наиболее высокие темпы роста отмечаются в обрабатывающих производствах, ЖКХ, финансовой и страховой деятельности. Там зарплаты за год увеличились в среднем на 17%.
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