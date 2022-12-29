Названы сферы бизнеса, ставшие лидерами по росту зарплат в Карелии

Официальная статистика показала, в каких видах деятельности за год больше всего выросла средняя заработная плата.

Об этом можно судить по данным за 10 месяцев 2022 года, опубликованных Карелиястатом.

Лидером стала деятельность в области информации и связи, где средняя зарплата выросла на 28,5%.

Также в топ-3 вошли гостиничный бизнес и общепит с ростом зарплаты на 20,3% и деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 18,2%.

Кроме того, наиболее высокие темпы роста отмечаются в обрабатывающих производствах, ЖКХ, финансовой и страховой деятельности. Там зарплаты за год увеличились в среднем на 17%.