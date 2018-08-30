Названы сферы экономики Карелии, лидирующие по внедрению инноваций

Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства и научные разработки в области общественных и гуманитарных наук опережают все остальные виды деятельности по внедрению инноваций.

Инновационные разработки применяет 100% организаций в этих отраслях. Такая статистика приведена в отчете Карелиястата "Уровень инновационной активности организаций в 2017 году", сообщают "Вести Карелии".

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