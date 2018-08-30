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Новости. Общество
09:39, 30 Августа 2018

Названы сферы экономики Карелии, лидирующие по внедрению инноваций

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Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства и научные разработки в области общественных и гуманитарных наук опережают все остальные виды деятельности по внедрению инноваций.

Инновационные разработки применяет 100% организаций в этих отраслях. Такая статистика приведена в отчете Карелиястата "Уровень инновационной активности организаций в 2017 году", сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-30 12:23:44
Беня, знавал я одного карельского учОного, у которого было два пиджака. Один висел на спинке стула в кабинете на ул,Пушкинской, а во втором он якобы целыми днями трудился в архиве. Очень он хотел получить докторскую степень околовсяческих наук, а потому залез в кредит и на собственные деньги издал сборник макулатуры тиражом этак в 100 экземпляров. Но что-то пошло не так.
Беня
2018-08-30 11:15:32
Шо такое научно-технические разработки худо бедно представляю. А шо такое "научные разработки в области общественных и гуманитарных наук" которые все и вся "опережают"?
кир
2018-08-30 10:51:26
Инновации как и компьютеры нужны нашему человеку как козе баян. Общественные науки - отдельная песня. Они были бесполезными ещё при советах.
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