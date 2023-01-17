Названы школы Карелии, где вырастили юных лыжников-победителей

Определены команды-победительницы Регионального этапа Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди школьников на призы газеты «Пионерская правда».

Об этом сообщили в министерстве образования Карелии.

В числе победителей команда девочек и команда мальчиков лицея №1 Петрозаводска.

Кроме того, лучшими на региональном этапе стали команда юношей Лахденпохской СОШ и команда девушек академического лицея Петрозаводска.