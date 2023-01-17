Названы школы Карелии, где вырастили юных лыжников-победителей

Определены команды-победительницы Регионального этапа Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди школьников на призы газеты «Пионерская правда».
Об этом сообщили в министерстве образования Карелии.
В числе победителей команда девочек и команда мальчиков лицея №1 Петрозаводска.
Кроме того, лучшими на региональном этапе стали команда юношей Лахденпохской СОШ и команда девушек академического лицея Петрозаводска.
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