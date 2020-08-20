Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Алло, кто на проводе?
Сегодня 09:30
Навального в тяжелом состоянии госпитализировали из-за отравления (ВИДЕО) 43
Сегодня 09:13
Опасные школьные маршруты обнаружили в Петрозаводске (ФОТО) 1
Сегодня 08:05
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
Сегодня 12:52
Число умерших от коронавируса в Карелии достигло 25 9
Сегодня 08:56

Назван способ распознать телефонные номера мошенников

Новости. Общество
19:10, 20 Августа 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов советует не отвечать на незнакомые номера, так как мошенники стали слишком активными.

Он отметил, что сам факт ответа на звонок не несет опасности, но при разговоре можно случайно назвать номер банковской карты, трехзначный CVC-код, а также конфиденциальную информацию из смс-сообщений, пишет издание "РИА Новости".

По словам эксперта, злоумышленники могут подменить свой номер на номер банка с помощью сервисов IP-телефонии. Куканов посоветовал при малейших подозрениях класть трубку и перезванивать по номеру, который указан на банковской карте.

При этом он предостерег от звонков на незнакомые номера, особенно короткие и городские. Часто бывает, что мошенники звонят и сбрасывают, чтобы им перезвонили.

Специалист предостерег от номеров, начинающиеся на 8-809, которые используются для оказания платных услуг.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
16.08.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ

Аналитика

Сегодня 09:30
Капитал
Алло, кто на проводе?
Правоохранительные органы предупреждают об активизировавшихся в период пандемии мошенниках и призывают быть максимально бдительными и осторожными.
Теплотрасса с сюрпризом 2
19.08.2020 11:28
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
18.08.2020 16:41
Комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви 2
18.08.2020 09:33
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
14.08.2020 16:07
Вся аналитика

Чтиво

17.08.2020 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»