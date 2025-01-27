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Названы способы избавиться от зависимости от капель для носа

Новости. Медицина
00:10, 30 Января 2025
фото: © prostooleh / Freepik

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Врач объяснила, что делать людям, у которых начинает закладывать нос без постоянного использования капель.

Сосудосуживающие капли хорошо снимают симптомы насморка и заложенности носа, но при длительном использовании вызывают зависимость, предупредила пластический хирург, оториноларинголог Иляна Гончарова. Способы побороть привыкание она раскрыла «Ленте.ру».

Гончарова рассказала, что рекомендует своим пациентам использовать капли не дольше одного-двух дней. Если же зависимость от них все-таки развилась, чтобы избавиться от нее, можно попробовать перетерпеть в течение двух-трех дней. В случае если сделать это не получается, можно попробовать постепенно снижать дозировку, а затем перейти на оптимальный вариант — на детские сосудосуживающие капли, которые отличаются от взрослых меньшей концентрацией раствора, посоветовала лор.

Еще одним способом Гончарова назвала закапывание капель не в обе ноздри, а только в одну и увеличение временного интервала между процедурами. В дополнение к этому можно применять солевые спреи, такие как «Аквамарис», «Аквафор», «ЛинАнква». По словам врача, они увлажняют слизистую и позволяют «обмануть» носовые раковины.

«Есть также гормональные спреи, которые назначает врач. Он составляет схему применения как минимум на месяц ежедневного использования. Они постепенно уменьшают отек носовых раковин и обладают накопительным эффектом, поэтому результат проявляется только через две-три недели. В особо тяжелых случаях приходится прибегать к хирургии», — заключила Гончарова.

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