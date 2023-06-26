Названы сроки окончания ремонта проблемной дороги в пригороде Петрозаводска (ФОТО)

Дорожники ведут работы на участке автодороги «Машезеро-Шапшезеро» со 2 по 8 километр, сообщили в Минтрансе Карелии.
На популярном дачном маршруте рабочие снимают асфальтобетонное покрытие, разбирают выемку, обустраивают насыпи, укладывают металлические гофрированные трубы.
На участке протяженностью 6,12 километра проводит работы подрядная организация ООО «Кондопожское ДРСУ».
От садового товарищества «Надежда» до деревни Шапшезеро организовано реверсивное движение.
Как уточнили в ведомстве, завершить ремонт планируется к 1 октября 2023 года.
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