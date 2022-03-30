Названы сроки открытия навигации в Карелии

Власти Карелии установили сроки открытия навигации 2022 года для плавания на маломерных судах на водных объектах в республике.

Так, с 6 мая открыта навигация для плавания на маломерных судах на водных объектах в республике в Пудожском, Олонецком, Лахденпохском, Питкяранском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском и Кондопожском районах, а также в Петрозаводске и Сортавале. Об этом пишут в официальной группе инспекторского отделения Госинспекции по маломерным судам Сегежи.

С 13 мая навигация открыта в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах и в Костомукше.

Ранее МЧС Карелии опубликовало разъяснения новых требований к водителям катеров и лодок.