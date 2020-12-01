Названы сроки открытия новых производств по переработке рыбы в Карелии

Две форелеводческих компании в Карелии завершают строительство цехов по переработке рыбы.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии по итогам визита главы Минсельхоза Владимира Лабинова в районы карельского Приладожья.

Руководитель ООО "Рыбоводное хозяйство "Приладожье" Андрей Коледа рассказал министру о создании цеха по переработке рыбы в поселке Рауталахти Питкярантского района. Где построят еще один цех, и когда откроются эти производства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".