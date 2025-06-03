Названы сроки подачи документов в российские вузы

Приемная кампания в вузы начнется через неделю

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что приемная кампания в российские вузы стартует 20 июня и продлится до 12 августа.

Подать документы можно будет во все высшие учебные заведения страны, включая 46 филиалов за рубежом.

Основной этап зачисления пройдет 6–7 августа, дополнительные дни назначены на 11–12 августа. В 2025 году для абитуриентов доступно более 619 тысяч бюджетных мест.

Напомним, что с 1 марта 2025 года действуют новые правила приема в вузы.

Теперь для российских абитуриентов введены единые сроки приема на программы высшего образования. Зачисление на бюджетные места будет осуществляться не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Его можно подать на «Госуслугах».

­У абитуриентов, поступающих по целевому направлению, теперь есть возможность получить за индивидуальные достижения не 10 баллов, а 15.

При нехватке мест на поступление по отдельной квоте руководство вуза может перераспределить места между квотами. Иностранцы, поступающие в российские вузы, в том числе на платные места, будут обязаны сдавать экзамен по русскому языку. Исключением станут те образовательные программы, обучение по которым с первого курса проходит на иностранном языке.

Также министерство приказом оставило экзамен по иностранному языку для таких направлений подготовки, как экономика, менеджмент и управление персоналом.

Подробнее мы писали обо всех изменениях ранее.