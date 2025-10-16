Названы сроки проведения ЕГЭ в 2026 году

Основной период ЕГЭ-2026 запланирован на лето. Чиновники учли пожелания учителей.
Опубликован проект приказа Минпросвещения и Рособрнадзора о сроках проведения ЕГЭ. Согласно документу, экзамены в основные сроки пройдут с 1 июня по 9 июля, пишет Российская газета.
Проект расписания основного периода ЕГЭ такой:
1 июня (понедельник) — история, литература, химия;
4 июня (четверг) — русский язык;
8 июня (понедельник) — математика базового и профильного уровней;
11 июня (четверг) — обществознание, физика;
15 июня (понедельник) — биология, география, иностранные языки (письменная часть);
18 июня (четверг) — иностранные языки (устная часть), информатика;
19 июня (пятница) — иностранные языки (устная часть), информатика.
— В соответствии с нормами данного приказа последний день 2025/2026 учебного года приходится на 26 мая, — уточнили в министерстве.
Напомним, в предыдущие годы ЕГЭ традиционно стартовал для большинства выпускников в конце мая, и экзамены пересекались со школьным праздником последнего звонка, который обычно проводят 25–26 мая. В начале октября на встрече Сергея Кравцова с учителями эта тема была озвучена. Педагог из Новосибирской области обратила внимание на то, что из-за близости праздничных и экзаменационных дат дети и педагоги не успевают прочувствовать праздник. Прозвучала просьба развести эти дни.
Досрочный период ЕГЭ запланирован с 20 марта по 20 апреля, дополнительный - с 4 по 25 сентября. Пересдача одного из предметов ЕГЭ может пройти 8 и 9 июля - в предыдущие годы для этого выделяли 3 и 4 июля.
Ранее Минобразования Карелии рассказал об итогах ЕГЭ 2025 года.