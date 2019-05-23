Названы сроки решения вопроса о незаконном строительстве в лесфонде Петрозаводска

Администрация столицы Карелии планирует до 2020 года внести изменения в Генеральный план города, которые необходимы, чтобы узаконить строительство на земельных участках, оказавшихся вне закона по решению суда.

В 2016 году судебная коллегия по административным делам Верховного суда Российской Федерации признала незаконным включение 59 кварталов лесного фонда в границы Петрозаводска.

В этих кварталах с 2008 года по действующему Генплану города было выделено около 1,5 тыс. земельных участков физическим лицам, и еще около 350 участков – юридическим. За 8 лет там было возведено несколько районов многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, построены торговые и промышленные объекты.

Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".