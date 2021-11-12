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Названы сроки реставрации визитной карточки Петрозаводска — двух 100-летних зданий на пр. Ленина

Новости. Культура
15:13, 20 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

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Реставрация двух деревянных исторических зданий на проспекте Ленина в Петрозаводске, которые считаются уникальными памятниками архитектуры начала ХХ века, займет не менее четырех лет.

Об этом сообщила в эфире телеканала ОТР руководитель Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Юлия Алипова.

«Первоочередная задача — проведение обследования. Здание деревянное, с деревянными конструкциями. На первый взгляд, оно в достаточно пристойном состоянии, но надо понимать, что если его реставрировать, то сохранять на века. После проведения обследования — серьезное проектирование. Оно займет однозначно не менее полутора лет. И потом уже проведение реставрационных работ. Это тоже два календарных года, не меньше», — сказала Алипова.

Как сообщалось ранее, после реставрации в одном из зданий разместится визит-центр музея «Кижи», а в другом — визит-центр нового государственного учреждения, которое займется сохранением карельских петроглифов.

Деревянные дома по адресу пр. Ленина, 24 и 24а были возведены более 100 лет назад в качестве административных зданий Управления Мурманской железной дороги. В разное время там размещались школа, архитектурно-строительный техникум, учебные помещения и общежитие пединститута, интернат, городской совет, Республиканский центр детского и юношеского туризма, министерство образования Карелии, а в последние годы — офисные помещения частных организаций, магазины, кафе.

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Комментарии

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кир
2021-12-20 16:40:21
Оно нам надо? Не очень, - сказал кот и пошёл спать. Просто самобытные нашли ещё один путь тянуть деньги из Москвы. Не осуждаю - каждый живет как может.
Гость
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