Названы сроки реставрации визитной карточки Петрозаводска — двух 100-летних зданий на пр. Ленина

Реставрация двух деревянных исторических зданий на проспекте Ленина в Петрозаводске, которые считаются уникальными памятниками архитектуры начала ХХ века, займет не менее четырех лет.

Об этом сообщила в эфире телеканала ОТР руководитель Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Юлия Алипова.

«Первоочередная задача — проведение обследования. Здание деревянное, с деревянными конструкциями. На первый взгляд, оно в достаточно пристойном состоянии, но надо понимать, что если его реставрировать, то сохранять на века. После проведения обследования — серьезное проектирование. Оно займет однозначно не менее полутора лет. И потом уже проведение реставрационных работ. Это тоже два календарных года, не меньше», — сказала Алипова.

Как сообщалось ранее, после реставрации в одном из зданий разместится визит-центр музея «Кижи», а в другом — визит-центр нового государственного учреждения, которое займется сохранением карельских петроглифов.

Деревянные дома по адресу пр. Ленина, 24 и 24а были возведены более 100 лет назад в качестве административных зданий Управления Мурманской железной дороги. В разное время там размещались школа, архитектурно-строительный техникум, учебные помещения и общежитие пединститута, интернат, городской совет, Республиканский центр детского и юношеского туризма, министерство образования Карелии, а в последние годы — офисные помещения частных организаций, магазины, кафе.