Названы сроки реставрации здания конькобежного стадиона в Приладожье

Реконструкция здания конькобежного стадиона в городе Сортавала начнется в 2027 году.
Здание не снесут, подчеркнул глава округа Сергей Крупин, но полностью изменится его облик. Это будет современное комфортное пространство.
— Нам предстоит большая предпроектная работа, поэтому сегодня обсудили вопросы подготовки проектно-сметной документации, взаимодействия с подрядными организациями, экспертизы и т.д, — уточнил чиновник.
Напомним, проект прошел отбор Минсельхоза России и теперь в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» Сортавала получит средства из федерального бюджета. Общая стоимость — 115 млн руб.
В этом году на конькобежном стадионе поменяли освещение. В следующем — заменят асфальтовое покрытие и установят ограждение.