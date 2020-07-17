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Названы сроки второй волны коронавируса

Новости. Общество
10:48, 18 Июля 2020
фото: Pixabay
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Осенью в России будет традиционный для этого времени года подъем заболеваемости, в том числе можно ожидать вторую волну коронавируса, считает главный инфекционист Минздрава России.

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, так как у многих россиян уже сформировался иммунитет к коронавирусу. К тому же люди психологически лучше подготовлены к соблюдению мер профилактики и серьезно относятся к рекомендациям Минздрава. Об этом агентству "Интерфакс" заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

"Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна", - сказал Владимир Чуланов.

Ранее глава Минздрава Карелии рассказал, что будет с ковид-центрами после завершения пандемии коронавируса.

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Комментарии

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Сергей
2020-07-18 11:10:44
Пропагандисты , а не врачи , сами не знают что несут .
Гость
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