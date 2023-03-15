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Названы сроки закрытия моста в районе улицы Мерецкова в Петрозаводске

Новости. Общество
15:46, 16 Марта 2023
фото: 2gis.ru

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Минтранс Карелии пытается не допустить транспортного коллапса в Петрозаводске, где уже идет реконструкция моста на лице Антикайнена.

Власти Карелии планируют приступить к реконструкции моста через реку Лососинка в районе улицы маршала Мерецкова в Петрозаводске в нынешнем году.

«В целях недопущения транспортного коллапса на территории города, конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по реконструкции моста через реку Лососинку по улице Маршала Мерецкова планируется провести после завершения работ по капитальному ремонту моста через Неглинку на улице Антикайнена», — говорится в сообщении Минтранса республики.

В ведомстве уточнили, что работы по реконструкции моста через реку Неглинку на улице Антикайнена ведутся в соответствии с графиком, сейчас выполняется самый трудоемкий вид — устройство береговых и русловых шпунтовых ящиков, а также работы по бетонированию. По контракту работы должны завершиться в ноябре 2023 года.

Ранее министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергей Щебекин заявил, что потенциальные подрядчики на ремонт моста на Антикайнена имеются, и денежные средства запланированы в региональном дорожном фонде. Общая стоимость работ составит 537 миллионов рублей.

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