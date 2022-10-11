Названы сроки закрытия навигации для маломерных судов в Карелии

Глава Карелии подписал постановление о закрытии навигации для маломерных судов на водоемах республики.

Согласно постановлению, с 31 октября навигация закрывается в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах и в Костомукше.

С 7 ноября − в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске и Сортавале.

Действие постановления распространяется на водоемы, не имеющие судоходной (навигационной) обстановки.