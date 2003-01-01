Названы сроки завершения реставрации Дома горного начальника

В бюджете Карелии на ближайшие три года предусмотрят финансирование одного из старейших зданий Петрозаводска - Дома горного начальника.

В настоящее время ведется реставрация здания. Напомним, работы возобновились после четырехлетнего перерыва.

Сейчас идет реставрация разрушенных участков сруба, кирпичной кладки и наружных и внутренних поверхностей стен, реставрация деревянных перекрытий и отделочные работы в центральной части здания. Разобраны конструкции крыши правого флигеля, находившиеся в аварийном состоянии.

— Реставрация одного из старейших зданий города, безусловно, сложная и очень ответственная задача. Мы возлагаем большие надежды на профессиональные подрядные организации, восстанавливающие историческое здание, и уверены, что после завершения полного комплекса реставрационных работ Дом горного начальника станет значимым культурным центром Петрозаводска, точкой притяжения жителей и гостей нашей республики, — отметила Директор Центра по сохранению объектов культурного наследия Марина Осиева.

В бюджете на ближайшие три года предусмотрено дальнейшее финансирование работ по сохранению данного объекта культурного наследия. Завершение реставрации здания планируется в 2027 году, после чего в нем разместят экспозиции Национального музея Карелии.

Напомним, деревянный дом директора Олонецких горных заводов был возведен в Петрозаводске на бывшей Английской улице в 1780-1790-х годах. Раньше на этом месте находилась заводская контора. В то время предприятием руководил шотландец Чарльз Гаскойн, памятник которому открыли на проспекте Карла Маркса. В XIX веке это здание стали называть «домом горного начальника». Оно считается уникальным для карельской столицы образцом городской классицистической усадьбы и одним из самых старых в столице республики. Строение знаменито еще и тем, что в 1819 году в нем останавливался император Александр I, а в 1858 году Александр II. Реставрационные работы на памятнике были начаты в 2019 году и проводились вплоть до конца 2021 года, после чего были приостановлены в связи с проблемой финансирования, а объект был законсервирован.

Ранее директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг рассказал «Столице на Онего», что расположится в Доме горного начальника в Петрозаводске после завершения реставрации.