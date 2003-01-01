РЕКЛАМА
Новости

На пожаре в многоквартирном доме в Олонце спасли человека

07:42

Названы сроки завершения реставрации Дома горного начальника

07:21

Движение по трассе «Кола» ограничат из-за разводки моста

07:02

Собака бойцовской породы набросилась на корги на Древлянке

06:41

Глава Минпросвещения России призвал школьников не поднимать подозрительные предметы на улицах

00:10

На федеральном канале «Моя планета» в выходные выйдет выпуск о Карелии

22:02

Землетрясение произошло недалеко от российско-финляндской границы

21:35

Госдума приняла в первом чтении проект о добровольном страховании самозанятых

20:34

В ПетрГУ рассказали, какая нейросеть подходит для создания текстов, а какая для картинок

20:10

Глав муниципалитетов хотят защитить от штрафов за не расселенное аварийное жилье

20:01

Попавшего в скандал массажиста из Петрозаводска не станут привлекать к ответственности за угрозы убийством

19:32

Петрозаводчанин обвиняется в убийстве сожителя матери

19:06

Артур Парфенчиков поставил задачи перед новым руководителем КЭО

18:37

Врачи выявили рак у 2,5 тысяч жителей Карелии во время диспансеризации

18:04

Многодетным семьям в Карелии выдали земельные участки, к которым отсутствуют подъездные дороги

17:43

«Зачем работать над качеством, если машину и так купят»: в новых Lada Iskra обнаружены проблемы с электроникой

17:22

Дожди и потепление до +9°С вернутся в Карелию 13 ноября

17:06

Эксперт назвала условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

16:53

Школа ледовых скульпторов объявила набор участников

16:39

В Госдуме назвали категории пенсионеров, кому повысят выплаты в декабре

16:25

К 2030 году петрозаводчане будут делегировать 90% рутины ИИ-агентам

16:15

Первый в России астрорейс для наблюдения метеорного потока запустят в середине декабря

16:04

Жительница Лахденпохьи Зоя Литвиненко отметила 100-летний юбилей

15:46

Полковник юстиции из Удмуртии возглавил Следственный комитет Карелии

15:33

На расчистку шести рек в Карелии выделят федеральное финансирование

15:28

Инженеры стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами в Карелии

15:09

Совфед одобрил закон о понижении возраста уголовной ответственности за диверсии

14:52

«Мягких облачков»: 27-летний уроженец Кемского района погиб на СВО

14:36

Старейшее в Петрозаводске кладбище приводят в порядок с помощью грантов

14:14

Подросток пострадал под колёсами автомобиля на Кукковке

13:56

Шандалович: Регионы и МВД поддержали инициативу парламента Карелии о запрете питбайков на дорогах

13:34

20 школ в Карелии ждет капремонт в ближайшие три года

12:54

На сети T2 установили 1000-ю отечественную базовую станцию «Булат»

12:49

Стало известно, кто пострадал в ДТП на Антикайнена в Петрозаводске

12:36

«Ухудшение самочувствия у метеозависимых лиц и полярное сияние»: на Земле наблюдается мощнейшая магнитная буря

12:34

Подросток украл масло и форель из гипермаркета в Петрозаводске

12:18

«Внедрить традиционные ценности в рекламную практику»: в России может появиться новый ГОСТ

12:02

Дело о сентябрьской драке в ночном клубе Петрозаводска дошло до суда

11:53

Школьница из Петрозаводска завоевала Гран-при на музыкальном конкурсе в Москве

11:34

Мобильные маммографы и флюорографы обследовали более 1800 жителей Карелии

11:23

Три новые модельные библиотеки появятся в Карелии

10:45

Петрозаводск вошёл в топ-10 направлений для трёхдневного отпуска в ноябре

10:30

Пудожские пожарные помогли маме с младенцем попасть в квартиру

10:05

Проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания

09:49

Два автомобиля разбились в центре Петрозаводска

09:31

В московских музеях открыли зоны отдыха для питомцев

09:20

Ученые рассказали, что необходимо для сохранения популяции северного оленя в Карелии

09:01

Первая «сухая» победа в сезоне: «Динамо-Карелия» взяла реванш у команды из Тульской области

08:42

Карельская пивоварня может лишиться лицензии из-за уклона от проверки

08:20

Серия взрывов прогремит на опасном объекте в Кондопожском районе

08:02

Отец троих детей из Карелии выплатил алименты после опасности лишиться автомобиля

07:39

Эксперты проверили здание спортивной школы в Лахденпохье на состояние аварийности

07:22

Охотники отвели волков от поселка Матросы

06:55

Жительница Карелии рассказала, как ее чуть не убил поселившийся в ней ленточный червь

06:35

Врачи и синоптики развеяли мифы о влиянии магнитных бурь на здоровье

00:14
Названы сроки завершения реставрации Дома горного начальника
Сегодня 07:21 Общество
Поделиться

В бюджете Карелии на ближайшие три года предусмотрят финансирование одного из старейших зданий Петрозаводска - Дома горного начальника.

фото: © Центр по охране ОКН Карелии

В настоящее время ведется реставрация здания. Напомним, работы возобновились после четырехлетнего перерыва.

Сейчас идет реставрация разрушенных участков сруба, кирпичной кладки и наружных и внутренних поверхностей стен, реставрация деревянных перекрытий и отделочные работы в центральной части здания. Разобраны конструкции крыши правого флигеля, находившиеся в аварийном состоянии.

 — Реставрация одного из старейших зданий города, безусловно, сложная и очень ответственная задача. Мы возлагаем большие надежды на профессиональные подрядные организации, восстанавливающие историческое здание, и уверены, что после завершения полного комплекса реставрационных работ Дом горного начальника станет значимым культурным центром Петрозаводска, точкой притяжения жителей и гостей нашей республики, — отметила Директор Центра по сохранению объектов культурного наследия Марина Осиева.

В бюджете на ближайшие три года предусмотрено дальнейшее финансирование работ по сохранению данного объекта культурного наследия. Завершение реставрации здания планируется в 2027 году, после чего в нем разместят экспозиции Национального музея Карелии.

Напомним, деревянный дом директора Олонецких горных заводов был возведен в Петрозаводске на бывшей Английской улице в 1780-1790-х годах. Раньше на этом месте находилась заводская контора. В то время предприятием руководил шотландец Чарльз Гаскойн, памятник которому открыли на проспекте Карла Маркса. В XIX веке это здание стали называть «домом горного начальника». Оно считается уникальным для карельской столицы образцом городской классицистической усадьбы и одним из самых старых в столице республики. Строение знаменито еще и тем, что в 1819 году в нем останавливался император Александр I, а в 1858 году Александр II. Реставрационные работы на памятнике были начаты в 2019 году и проводились вплоть до конца 2021 года, после чего были приостановлены в связи с проблемой финансирования, а объект был законсервирован.

Ранее директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг рассказал «Столице на Онего», что расположится в Доме горного начальника в Петрозаводске после завершения реставрации.

Обсудить (0) в ленту
