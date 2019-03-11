Названы странные древние способы контрацепции

Исследователи назвали способы контрацепции, которыми пользовались древние люди много лет назад.

По словам британского биолога Брайана Форда, 5 тысяч лет назад в древнем Египте в качестве контрацепции использовали смесь меда с навозом крокодила. Такая мазь играла роль защиты от попадания спермы во влагалище при половом контакте. Но при таком подходе, этот способ являлся не самым чистым, поэтому партнеры часто могли заразиться инфекцией и даже впоследствии умереть, пишет OAnews.

Древние жители Гренландии верили, что Луна может влиять на зачатие ребенка, поэтому они занимались сексом в определенные фазы спутника Земли. Считалось, от нежелательной беременности спасет плевок на живот женщины.

В древней Азии противозачаточным средством на протяжении огромного количества лет считался плод папайи. На островах Шри-Ланки это фрукт в контрацептивных целях женщины используют до сих пор, а мужчины употребляют семена этого плода.

Также известно о древней медицинской книге, которой более 3,5 тысяч лет. В ней описан рецепт, предотвращающий нежелательную беременность. Нужно было измельчить кору акации, мед и финик. В этой книге записано о чудодейственных свойствах стебля хлопка, который нужно было лишь пожевать, чтобы не стать матерью.