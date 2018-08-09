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Новости. Общество
18:00, 09 Августа 2018

Названы страны с самой дешевой арендой автомобилей

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Сервис OneTwoTrip составил рейтинг стран, в которых российские путешественники чаще всего бронируют автомобили этим летом, а также выяснил, сколько это стоит.

В тройку лидеров по итогам июня-августа 2018 года вошли Испания, Италия и Греция — на три эти страны пришлось около 48% общего количества бронирований, отмечает РИА Новости.

"Рейтинг популярных стран для аренды авто в летние месяцы ожидаемо возглавили страны с морскими курортами и большим количеством интересных мест, где туристы соединяют пляжный отдых с осмотром достопримечательностей", — комментирует Евгений Гапоненко, руководитель направлений аренды авто и дополнительных сервисов OneTwoTrip.

По его словам, в среднем аренда авто обходится в 2164 рубля в сутки, а значит путешествия на машине могут позволить себе даже люди с ограниченным бюджетом. В Таиланде, на Кипре и в Турции машину можно взять напрокат всего за 1200-1700 рублей в сутки, что сравнимо со стоимостью обеда в ресторане.

Дороже всего аренда обходится путешественникам в Великобритании — 3420 рублей в сутки.

При этом 37% клиентов сервиса бронировали автомобиль на срок от одного до четырех дней, еще 30% — на срок от пяти до дней, 25% — пользовались прокатом больше недели, а 8% — больше двух.

Самыми популярными моделями у российских путешественников стали Volkswagen Polo, Ford Focus, Volkswagen Golf, Hyundai Solaris и Fiat 500.

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