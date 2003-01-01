Названы сумма и сроки выделения средств на строительство онкодиспансера в Петрозаводске

Средства на строительство важнейшего медучреждения в Карелии будут выделены в течение двух лет.
Высокотехнологичный онкоцентр будут строить в Петрозаводске рядом с Республиканской больницей им. В.А. Баранова. О выделении денег из федерального бюджета стало известно на прошлой неделе.
В распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, указаны точные суммы и сроки, когда деньги будут выделены. Так, в 2026 году, Карелия получит 376 млн 95 тыс. рублей. А в 2027 году 280 млн 151,5 тыс. рублей. Общий объем финансирования: 656 млн 246,3 тыс. рублей.
Здание будет состоять из шести блоков, соединенных переходами, в них разместятся стационар, радиологическое и операционное отделения и поликлиника, где смогут принимать 300 человек в день. Получать медицинскую помощь в нем будут пациенты со всей республики. О планах по строительству онкодиспансера в Карелии известно уже много лет. Сейчас, наконец, появилось реальное финансирование.
Напомним, Карелия лидирует по заболеваемости онкозаболеваниями в России.