Названы суммы штрафов за парковку на газонах в Петрозаводске

Парламент Карелии принял законопроект о восстановлении административной ответственности за ряд нарушений в сфере благоустройства.

В частности, за нарушения при проведении земляных работ (отсутствие ограждений и прочих предупреждающих элементов при их проведении) законопроект предлагает накладывать штрафы на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 250 тысяч рублей, сообщают "Вести Карелии".

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