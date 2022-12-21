Названы суммы выплат владельцам аварийного жилья за их квартиры в Карелии

Владельцы квартир в аварийных домах, подлежащих расселению, могут вместо нового жилья получить денежные компенсации.

Их размер сопоставим с рыночной стоимостью, сообщил в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» министр строительства Виктор Россынов.

«Сумма определяется для каждого населенного пункта отдельно. Оценщик проводит оценку квартиры — учитывается не только ее стоимость, но и стоимость земельного участка, стоимость не проведенного капитального ремонта. В целом это позволяет выйти на рыночные условия, то есть компенсация достигает 40-45 тыс. за кв. метр. в районах. Это соизмеримо со стоимостью квадратного метра в районе», — пояснил министр.