Названы три города Карелии с самыми большими суммами, отданными мошенникам

С начала года жители республики перевели аферистам почти полмиллиарда рублей.

В МВД Карелии представили статистику дистанционных мошенничеств. Всего за 10 месяцев 2023 года было зафиксировано 2 тысячи 325 случаев перевода денег неизвестным. Всего за это время жители республики лишились 485 миллионов 853 тысяч рублей.

Был составлен и «антирейтинг» городов, жители которых лишились самых крупных сумм.

Возглавил его Петрозаводск. В столице Карелии мошенники смогли разжиться 258 миллионами 587 тысячами рублей.

Также в тройку вошли Кондопога - почти 53,5 миллиона, и Костомукша - более 32 миллионов рублей.