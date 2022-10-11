Названы три лучших города России для путешествий на выходных

Россияне назвали наиболее подходящие города для коротких путешествий на выходных.

Об этом стало известно из исследования сервиса для поиска работы «Работа.ру» и онлайн-сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, северную столицу назвали лучшим городом страны для поездок на выходные около половины респондентов — 47 процентов. На втором месте оказалась Москва — ей отдали предпочтение 33 процента россиян, следом с небольшим отрывом идет Казань — 31 процент голосов.

Еще 26 процентов участников опроса считают идеальным направлением Калининград, 23 процента отметили привлекательность Ярославля, а 21 процент указали Сочи.

Нижний Новгород выбрали 20 процентов респондентов, отправиться во Владимир готовы 17 процентов опрошенных, в Тулу — 15 процентов, в Коломну — 14 процентов.

При выборе города для отдыха россияне чаще обращают внимание на его историческое наследие, архитектуру и расположение достопримечательностей. Также для опрошенных оказалась важна близость направления, природные красоты и стоимость размещения.

Самые популярные средства передвижения для поездок выходного дня — это автомобили или автобусы. Кроме того, россияне путешествуют на поездах и электричках, а реже всего — на самолетах.