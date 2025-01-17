Названы три неожиданных продукта, о которых можно сломать зубы

Стоматолог предупредила об опасности свежего хлеба.

Зубы можно сломать о свежий хлеб, попкорн и вяленое мясо, заявила NEWS.ru стоматолог-эндодонтист клиники Dr. Siemens Виктория Голова. Врач отметила, что при употреблении этих продуктов также есть риск повреждения суставов челюсти.

При поедании вяленого мяса повышается риск не только сломать зубы, но и повредить суставы челюсти. При разжевывании создается повышенная нагрузка на жевательные мышцы. Любителям стейков на кости и свиных ребрышек стоит быть осторожнее, ведь это топ мясных продуктов, ломающих зубы. Опасность также таят нераскрывшиеся зерна попкорна. Именно они являются причиной сколов пломб, — пояснила Голова.

По ее словам, опасность свежего хлеба заключается в его мягкости. Она объяснила, что пациенты нередко «вгрызаются» в него. Если зуб с тонкими стенками, например из него удален нерв, от такой нагрузки он вполне может сломаться, подытожила Голова.