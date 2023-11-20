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Названы три популярные у россиян крупы, приносящие вред

Новости. Общество
00:10, 21 Ноября 2023
фото: © Racool_studio / Freepik

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Эндокринолог объяснила, чем опасны три каши, популярные среди россиян.

Манная крупа на 70 процентов состоит из крахмала, поэтому она не приносит пользы организму, предупредила эндокринолог Диляра Лебедева. В Telegram-канале врач перечислила и другие любимые миллионами россиян крупы, которые могут вредить организму. Ее слова приводит Лента.ру.

Манная крупа — это мелко перемолотая пшеница, содержащая огромное количество крахмала, предупредила эндокринолог. Она может спровоцировать скачок уровня сахара в организме, при этом поджелудочная железа получит дополнительную нагрузку, начав вырабатывать инсулин в большом объеме.

Кукурузная крупа, по мнению Лебедевой, также приносит вред, потому что значительно повышает сахар в крови, так как и сама содержит большое количество глюкозы. Врач предупредила, что любители кукурузной каши рискуют набрать лишний вес.

Овсяная крупа быстрого приготовления в свою очередь почти не содержит питательных веществ, продолжила врач. Нет в ней и клетчатки, уточнила она. Такая каша повышает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также набор лишнего веса, заключила эндокринолог.

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