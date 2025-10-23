Названы три выплаты, которые пенсионерам нужно оформить до конца года

Пенсионерам напомнили, какие меры поддержки они могут получить и как это сделать.

Для получения трех мер поддержки пенсионерам нужно успеть подать заявление до конца года. Об этом сообщила агентству «Прайм» профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Федеральные льготники имеют право получать набор социальных услуг в денежной форме вместо самой услуги. В 2025 году эта выплата составляет 1728 рублей в месяц. Для ее получения необходимо подать соответствующее заявление.

Кроме того, пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество по одному объекту недвижимости. Чтобы выбрать конкретный объект для льготы, нужно до 1 ноября подать заявление в Федеральную налоговую службу. Если заявление не подать, льгота автоматически будет применена к самому дорогому объекту.

Пенсионеры старше 70 лет могут получить компенсацию взносов на капитальный ремонт. Размер субсидии составляет 50% для граждан старше 70 лет и 100% — после 80 лет. Для возмещения расходов нужно сначала оплатить взнос, а затем предоставить документы на компенсацию.

— Для того, чтобы получить субсидию, необходимо, помимо возраста, выполнение одного и двух условий: отсутствие работы и одинокое проживание; проживание с неработающими родственниками-пенсионерами; наличие у неработающих родственников, с которыми проживает пенсионер инвалидности I или II группы.

Финогенова также порекомендовала пенсионерам подать заявления на региональные меры поддержки, такие как адресная социальная помощь и субсидии на оплату ЖКУ, чтобы получать их с начала следующего года.