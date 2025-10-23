РЕКЛАМА
Тема недели
Удобство и безопасность: Умные шлагбаумы пришли на помощь жителям Петрозаводска
23 октября, 14:30 Статьи
Политкухня
Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10 Статьи
Тема недели
7:0 в пользу города: как перезагрузка транспортной системы изменила жизнь Петрозаводска
21 октября, 15:30 Статьи
Новости

В Карелии задержали подозреваемого в краже самоходной техники

11:44

Карелия попала в топ-5 регионов России с наибольшим ростом продаж антидепрессантов

11:20

Карело-финский эпос и рэп: спектакль «Куллерво» по-новому представили в Национальном театре Карелии

11:02

Стали известны подробности ДТП с мопедом в Петрозаводске

10:48

Названы три выплаты, которые пенсионерам нужно оформить до конца года

10:36

Новый авиарейс из Петрозаводска в Минск запустят в 2026 году

10:12

Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии

10:04

74-летнюю женщину сбили на парковке торгового центра в Петрозаводске

09:44

Жителя Петрозаводска судили за неоднократное избиение родителей

09:22

Добровольную пожарную команду создали в поселке Кварцитный в Карелии

09:02

В МЧС показали фото последствий мощного пожара в автомастерских в Петрозаводске

08:41

Трёхдневная рабочая неделя ждёт россиян в начале ноября

08:22

На 70 процентов завершён ремонт участка трассы между Олонцом и Питкярантой

08:01

Интровертам рекомендуют посещать Карелию в ноябре

07:44

На трассе в сторону Карелии полностью перекроют движение транспорта

07:23

Общекарельский крестный ход пройдёт в Петрозаводске 4 ноября

07:02

Петрозаводчанка помогла компании «Мираторг» стать «Экспортёром года-2025»

06:40

Работодатели в России стали активнее приглашать на работу возрастных специалистов

00:13

В центральном сквере Петрозаводска восстановили освещение

23:13

Важные новости 23

22:20

Для бизнес-тренера Аяза Шабутдинова запросили восемь лет колонии по делу о мошенничестве

21:32

Медведица с медвежатами ходят по ночам в карельскую деревню за черноплодкой

20:02

С фонарного столба в Суоярвском округе сняли замёрзшего кота

19:38

Игорь Зубарев предложил, чтобы деньги от торгов на пользование рыбоводным участком шли в местные бюджеты

18:36

Электронные квитанции: шаг в будущее вместе с «РКС – Петрозаводск»

18:00

Артур Парфенчиков дал старт работе реконструированного ДОК «Калевала»

17:45

Мотоцикл столкнулся с иномаркой в Петрозаводске

17:26

Судебный пристав в Петрозаводске задержал женщину с наркотиками на входе в здание суда

17:19

ЦЕМЕНТУМ внес вклад в обеспечение пожарной безопасности поселка Кварцитный

17:12

Дождь, гололедица и до +8°С: чем погода удивит жителей Карелии 24 октября

17:03

В Совете Федерации предложили переориентировать маткапитал на поддержку многодетности

16:52

От создания контента до научных открытий: на «Уроке цифры» школьникам рассказали, что такое ИИ-агенты

16:40

В ГАИ Петрозаводска рассказали, можно ли поворачивать направо с Антикайнена к Сбербанку после проезда нового моста

16:32

Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу Карелии по пандусам для участников спецоперации

16:19

В «Тетрисе» в Петрозаводске возобновили доступные по цене бизнес-ланчи

16:10

Сквер Кукковский Петух в Петрозаводске освободят «от осенней печали»

16:00

Карельские пауэрлифтеры установили рекорды на Кубке России в Кургане

15:45

На проспекте Карла Маркса высадили клены

15:30

Артур Парфенчиков проверил ход строительства завода по производству испытательного оборудования

15:20

Умные шлагбаумы начали устанавливать в одном из районов Петрозаводска

15:10

Главный региональный оператор по утилизации твердых отходов в Карелии станет полностью государственным

14:58

Свыше 40% россиян верит уловкам киберпреступников

14:52

Чугуноплавильный завод петровских времен в Кончезере выставлен на продажу

14:45

Путин наградил супругов Вакулич из Петрозаводска медалью ордена «Родительская слава»

14:30

Экспорт из Карелии в Узбекистан вырос на 77% по итогам первого полугодия 2025 года

14:15

В соседнем с Карелией регионе запретили мобильный интернет

14:00

«Счастье в день отца услышать голос сына»: укушенный клещом мальчик начал говорить

13:45

Проезд по центральной улице Петрозаводска будет запрещён

13:30

В Суоярви впервые пройдет рыбно-гастрономический фестиваль

13:10

Работу фонда «Защитники Отечества» обсудили в Москве

13:00

«Страшно оценивать»: ученые зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце

12:50

Прямые авиарейсы между Россией и Малайзией планируют запустить до конца года

12:35

Еще один рыбак утонул в Карелии

12:20

Первый в Карелии кабинет финансовой доступности открылся в Беломорском округе

12:00

Жителя Карелии задержали по подозрению в госизмене

11:45

В Петербурге водители снимают с авто номера, протестуя против платных парковок

11:30

Численность населения Кемско-Беломорской агломерации по прогнозу вырастет на 30 процентов

11:10

Мужчина погиб в пожаре на окраине Петрозаводска

10:55

Ноябрьские пособия на детей выплатят досрочно

10:45

Суд арестовал мужчину, застрелившего знакомого в Петрозаводске

10:30

Звезда мюзиклов, шансона и народной песни выступит в Петрозаводске

10:15

В Зарецком парке благоустраивают бетонные лестницы и тротуары

10:05

﻿Более 140 кг кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли из оборота в Карелии

09:50

18-летних молодых людей задержали за распространение наркотиков в Петрозаводске

09:25

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Пудожгорский

09:00

Спортсменка из Карелии завоевала золото на чемпионате России по нардам

08:40

Студенты ПетрГУ вошли в десятку лучших на чемпионате по программированию

08:20

Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

08:00

Волонтеры акции «Вода России» провели более 60 субботников

07:40

Эксперты назвали самый энергозатратный бытовой прибор на кухне

07:20

Неравнодушный водитель мусоровоза спас черепах в Петрозаводске

07:00

Врачи Малышева и Гандельман предупредили об опасности популярного ресторанного блюда

06:40

В России будут лишать водительских прав из-за проблем со здоровьем

00:10
Названы три выплаты, которые пенсионерам нужно оформить до конца года
Сегодня 10:36 Общество
Пенсионерам напомнили, какие меры поддержки они могут получить и как это сделать.

фото: © «Столица на Онего»/ Людмила Корвякова

Для получения трех мер поддержки пенсионерам нужно успеть подать заявление до конца года. Об этом сообщила агентству «Прайм» профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Федеральные льготники имеют право получать набор социальных услуг в денежной форме вместо самой услуги. В 2025 году эта выплата составляет 1728 рублей в месяц. Для ее получения необходимо подать соответствующее заявление.

Кроме того, пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество по одному объекту недвижимости. Чтобы выбрать конкретный объект для льготы, нужно до 1 ноября подать заявление в Федеральную налоговую службу. Если заявление не подать, льгота автоматически будет применена к самому дорогому объекту.

Пенсионеры старше 70 лет могут получить компенсацию взносов на капитальный ремонт. Размер субсидии составляет 50% для граждан старше 70 лет и 100% — после 80 лет. Для возмещения расходов нужно сначала оплатить взнос, а затем предоставить документы на компенсацию.

— Для того, чтобы получить субсидию, необходимо, помимо возраста, выполнение одного и двух условий: отсутствие работы и одинокое проживание; проживание с неработающими родственниками-пенсионерами; наличие у неработающих родственников, с которыми проживает пенсионер инвалидности I или II группы.

Финогенова также порекомендовала пенсионерам подать заявления на региональные меры поддержки, такие как адресная социальная помощь и субсидии на оплату ЖКУ, чтобы получать их с начала следующего года.

