Названы цифры перевезенных карельскими поездами «Ласточка» пассажиров

Пресс-служба Октябрьской железной дороги опубликовала данные о перевезенных с начала года пассажирах.

Так, скоростные поезда «Ласточка» перевезли 290,3 тыс. пассажиров по маршруту Санкт-Петербург — Сортавала в январе–ноябре. Ежедневно на маршруте курсирует две пары поездов. «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском перевезли 55,9 тыс. пассажиров в январе–ноябре.

Для сравнения «Ласточки» Санкт-Петербург — Петрозаводск в январе–октябре 2025 года перевезли 411 тыс. пассажиров. Данных за ноябрь пока нет.

Как видим, спрос на карельское направление со стороны Петербурга огромен. Он бы мог быть еще больше, если бы из Петрозаводска в Петербург курсировала еще одна «Ласточка». Как известно, спрос на билеты очень высокий.

Пассажиры поездов в Петрозаводске сдали на переработку около 15 тысяч бутылок и алюминиевых банок.