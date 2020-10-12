Названы ускоряющие старение продукты

Составлен список продуктов, которые ускоряют старение организма.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Sabah.
Так, потребление сахара, утверждают авторы материала, может привести к повреждению липидов и белков в организме, что приводит к появлению морщин и потере упругости кожи.
Фастфуд, жареная жирная пища, маргарин и консервы содержат трансжиры, которые увеличивают риск развития сердечных заболеваний и вредят кровеносным сосудам. Кроме того, они замедляют кровоток в коже.
Кофе, продукты из переработанного мяса, включая колбасу и сосиски, а также соль вызывают обезвоживание организма, при котором происходит старение кожи.
Потребление жареного картофеля приводит к повреждению клеток кожи. Кроме того, этот корнеплод содержит большое количество сахара.
Пряная пища влияет на кровеносную систему. Она расширяет сосуды, что приводит к возрастным изменениям кожи.
Также ее старит потребление приготовленного на углях мяса.
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