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Названы ускоряющие старение продукты

Новости. Общество
21:30, 12 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Составлен список продуктов, которые ускоряют старение организма.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Sabah.

Так, потребление сахара, утверждают авторы материала, может привести к повреждению липидов и белков в организме, что приводит к появлению морщин и потере упругости кожи.

Фастфуд, жареная жирная пища, маргарин и консервы содержат трансжиры, которые увеличивают риск развития сердечных заболеваний и вредят кровеносным сосудам. Кроме того, они замедляют кровоток в коже.

Кофе, продукты из переработанного мяса, включая колбасу и сосиски, а также соль вызывают обезвоживание организма, при котором происходит старение кожи.

Потребление жареного картофеля приводит к повреждению клеток кожи. Кроме того, этот корнеплод содержит большое количество сахара.

Пряная пища влияет на кровеносную систему. Она расширяет сосуды, что приводит к возрастным изменениям кожи.

Также ее старит потребление приготовленного на углях мяса.

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