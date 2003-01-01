Названы условия изъятия некоторых дачных участков у россиян

В Госдуме рассказали, в каких случаях россияне могут лишиться дачных участков.
В случае, если владелец дачного участка забросил его, что создает проблемы для соседей, землю могут принудительно изъять. Об этом RT рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
— Заброшенный участок — это потенциальный очаг распространения сорняков, насекомых-вредителей и даже пожаров, особенно в летний период. Кроме того, неухоженная территория портит общий вид и снижает стоимость соседних участков, — заявил он, отметив, что, согласно законодательству, если владелец не появляется на участке годами и не платит членские взносы, правление садоводческого товарищества может инициировать процедуру взыскания задолженности через суд, а в крайних случаях возможно даже принудительное изъятие земли.
Чтобы избежать этого, Чаплин порекомендовал поддерживать минимальный порядок на участке или оформлять его продажу, дарение или долгосрочную аренду.
— Советую всем, кто не может самостоятельно ухаживать за землёй, рассмотреть варианты передачи её в руки ответственных людей. Это избавит от штрафов, судебных разбирательств и конфликтов с соседями, — резюмирует Чаплин.