Названы шесть удешевляющих внешний вид женщины вещей

The Sun: стилист Анна Бэй посоветовала отказаться от кроп-топов и джинсовых шортов.

Стилист Анна Бэй назвала шесть вещей, которые удешевляют внешний вид женщины. Ее рекомендации публикует Лента.ру со ссылкой на издание The Sun.

1. В первую очередь эксперт посоветовала отказаться от сочетания кроп-топа и джинсовых шорт, так как данная комбинация сильно оголяет тело и делает образ вульгарным.

2. Бэй также заверила, что лучше не носить нижнее белье напоказ. По словам имиджмейкера, такой прием, который был актуален в 2000-х годах, противоречит элегантному стилю.

3. Согласно материалу, стоит забыть о неоновых оттенках и принте тай-дай. Чтобы выглядеть стильно и дорого лучше отдавать предпочтение минималистичной одежде базовых цветов, уточнила специалистка.

4. Объемные вещи и посадка «оверсайз», по мнению Бэй, полнят.

5. Врагами фигуры стилист называет модные платья с разрезами. «Этот тренд не создан для широкой публики. У большинства женщин есть особенности тела, в частности, выпирающие бока. Разрезы поставят акцент на зонах, которые хотелось бы скрыть», — пишет она.

6. Кеды «разрезают» ноги и визуально укорачивают их длину. «Мне кажется, они выглядят совсем не привлекательно», — высказалась в заключение собеседница издания.