Названые лучшие предприятия и предприниматели Карелии по версии Минэкономразвития

Победителями конкурса «Лучший предприниматель 2022 года» стали 7 компаний и предпринимателей Карелии.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

Победителей определили в разных номинациях.

В сфере производства лучшим признан Торговый Дом «Ярмарка», в сфере услуг — ООО «Ситилинк», в общественном питании — ООО «Приладожье», в розничной торговле — ИП Коледа Андрей Игоревич.

В номинации «Лучший предприниматель Арктики» победителем стало ООО «Арктик-Про», которое занимается добычей и обработкой строительного камня.

Лучшей женщиной-предпринимателем признали руководителя ООО «Дракар» — фирма специализируется на установке систем безопасности на производстве.

В номинации «Успешный старт» награду получило ООО «Северлаб» — испытательная измерительная лаборатория для различных сфер промышленности.