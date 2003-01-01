НДС в России могут повысить до 22% для финансирования обороны

В Минфине РФ предложили увеличить налог на добавочную стоимость.
С 1 января 2026 года общая ставка НДС в России может повыситься с 20% до 22%, говорится в пресс-релизе федерального Минфина о внесении в правительство бюджетного пакета. Такие меры необходимо принять для увеличения объёмов финансирования оборонного комплекса страны.
— При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и других, — отметили в ведомстве.
Нововведение не отразится на устойчивой составляющей инфляции, соответственно, не приведёт к росту общего уровня цен, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ.
— Мы будем принимать во внимание краткосрочные вторичные эффекты повышения НДС на инфляционные ожидания. Отразим это при уточнении прогноза 24 октября, — подчеркнули в ЦБ.
Напомним, НДС — это косвенный налог, играющий одну из главных ролей в формировании бюджета России. В 2024 году поступления НДС на товары, реализуемые на территории страны, выросли на 21,6% (до 8,7 трлн рублей), а доходы от продажи импортных товаров увеличились на 8,7% (до 663 млрд рублей).
Ранее мы писали, что в Госдуме предложили повысить подоходный налог для сверхбогатых россиян до 22%.