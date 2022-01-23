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«Не бойтесь невысокого роста»: в Петрозаводске объявлен набор в детскую секцию баскетбола

Новости. Спорт
12:22, 24 Января 2022
фото: © Дмитрий Беленихин

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Баскетбольный клуб «Карелия-Юниор» объявляет набор детей в младшую группу.

Расположенный на базе центра спортивной подготовки «Акватика» баскетбольный клуб «Карелия-Юниор» под руководством Константина Номанова объявил набор в младшую группу.

«Сегодня поступает много звонков от 14-летних юношей, желающих заниматься баскетболом, но, к сожалению, в этом возрасте уже поздно начинать. Баскетбол – игра универсальная: думаешь головой, работаешь руками, двигаешься на ногах. Это технически сложный вид спорта, поэтому оптимальный возраст детей, которых мы набираем, - 7-9 лет», - объяснил Константин Номанов.

Также Константин отметил, что современный баскетбол больше требований предъявляет к интеллекту, скорости мышления, нежели к габаритам, как раньше.

«Не бойтесь невысокого роста, сейчас специфика игры поменялась. Новые правила баскетбола построены на том, чтобы его сделать более универсальным, более быстрым и умным. В цене другие качества. Но высокие спортсмены, конечно, на своих позициях, при соединении всех качеств, будут блистать», - сказал руководитель и тренер баскетбольного клуба «Карелия-Юниор».

По словам тренера, спортивные занятия проходят 3-4 раза в неделю в центре «Акватика» по вечерам и в выходные дни, есть открытые тренировки для родителей. Дети участвуют в соревнованиях, ездят на сборы, где помимо тренировочной практики, посещают культурно-развлекательные мероприятия.

«В клубе работает тренерский штаб: четыре тренера по баскетболу, два тренера по ОФП - легкоатлеты. У всех профессиональное образование, спортивные достижения и звания», - пояснил Константин Номанов.

Баскетбольный клуб «Карелия-Юниор» существует 6 лет и уже может похвастаться чемпионством.
«Команда ребят 2006 года рождения является двукратным чемпионов Северо-Запада по баскетболу. Младшие спортсмены 2008 года рождения впервые победили на чемпионате Северо-Запада в 2021 году. У нас три чемпионства за время создания клуба. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Верим в ребят, в треугольник – тренер, родитель и маленький спортсмен», - поделился Константин Номанов.

Тренер отметил, что впервые проводит в клуб набор не только мальчиков, но и девочек.
Приводите детей, дарите им здоровье и радость от занятий спортом.

Телефон для записи в баскетбольный клуб «Карелия-Юниор»: 89535357667 - Константин Русланович Номанов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-24 13:10:33
Только плюс. :)
Изя
2022-01-24 12:54:53
Вот это спорт так спорт , 6 лет сам занимался , поэтому умный и вырос . Представляешь , кир ))) :)
Экспeрд
2022-01-24 12:45:37
Курить не будут
Гость
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