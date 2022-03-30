В МВД Карелии высказались против отмены отсрочки от армии для сотрудников полиции

Отмена отсрочки от армии для сотрудников полиции и введение обязательного условия об их службе в войсках не имеет смысла, считают в МВД Карелии.

Такое мнение высказал начальник Управления по работе с личным составом МВД по Республике Карелия Борис Погорелов на сегодняшнем заседании комитета по законности и правопорядку парламента региона. Комитет обсуждал вопрос о социальных льготах сотрудникам полиции, в том числе, отсрочке от армии.

По мнению депутата Юрия Васильева, на работу в полицию надо принимать только после службы в армии.

«Я считаю, что сотрудник полиции должен приходить уже после службы в армии, подготовленный. Потому что я сам работал, и когда пошли первые сотрудники, кто не служил в армии, с ними очень тяжело работать. И по субординации, и по выполнению поставленных заданий», — сказал Васильев.

Погорелов с ним не согласился.

«Выпускники учебных заведений МВД Российской Федерации после пяти лет обучения ничуть не хуже лиц, прослуживших срочную службу», — сказал начальник Управления.