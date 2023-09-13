Не чистый на руку случайный знакомый украл смартфон у гостеприимного жителя Костомукши

Мужчине, укравшему гаждет, грозит лишение свободы.

В полицию Костомукши поступило сообщение о краже смартфона.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства преступления и личность подозреваемого.

Так, вечером в сентябре житель Костомукши вернулся домой в общежитие и на общей кухне застал неизвестного мужчину. Мужчины познакомились и договорились о небольшом совместном застолье. Вскоре костомукшанин заснул, а гость забрал со стола его смартфон и ушел.

Злоумышленник пришел в другое общежитие. Внимательные жильцы поняли, что у него гаджет другого человека. Продать украденный смартфон вор не успел.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого – им оказался житель Костомукши 1991 года рождения. Выяснилось, что раньше он привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Смартфон, оценённый в 7 тысяч рублей, изъяли и вернули владельцу.

Было возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.