«Не держу зла»: Любарский о слухах после его решения уйти с поста главы Петрозаводска в СВО

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о своем отношении к людям, которые пишут о нем в соцсетях «грязные вещи».

— Когда появилась информация о Вашем скором отъезде, люди ее восприняли по-разному. В сети начали выдвигаться разные версии. Одна из них — якобы грозящее Вам уголовное преследование, от которого Вы пытаетесь скрыться в зоне С. О. Можете каким-то образом прокомментировать эти слухи?

— За моей мотивацией нет ничего другого, кроме того, о чем я уже сказал. Да, иногда в телеграмме, соцсетях пишут грязные вещи, никаким образом не соответствующие действительности. Я не держу на этих людей зла, не обижаюсь, не расстраиваюсь и не огорчаюсь. Для меня они не существуют. И всем друзьям и знакомым я советую просто не кормить троллей и не обращать на них внимание. Потому что, если начинаешь обращать внимание, всё — тролль победил. Я это все уже проходил в правоохранительных органах, когда преступники пытались оболгать, подставить, запугать, меня этим не удивишь.

Сейчас эти тролли работают на одном поле с ЦИПсО (Центр информационно-психологических специальных операций — прим. авт.). С теми, кто «минирует» школы, системы оповещения и т. д. Мой телефон идентифицирован, и люди с украинскими номерами постоянно угрожают мне и моей семье. Недавно у супруги обрушилась социальная сеть, пошли оскорбления и угрозы. Тут просто нужно понимать — идет информационная война.



— Еще одна версия телеграм-каналов — участие в СВО добавит Вам политические очки и поможет в дальнейшей в карьере, именно поэтому Вы туда идете. Признайтесь, ведь такая мотивация тоже может присутствовать.

— Для меня лично нет, хотя я понимаю, что такая мотивация может иметь место. И я не отношусь к ней с какой-то предвзятостью. Если мне скажут, что какой-то чиновник поехал в Луганскую народную республику, ориентируясь, в том числе, на карьерный рост, у меня к нему не будет никакой неприязни. Он же, извините, не на курорт собрался, он все равно едет в зону риска и является особо выделенной мишенью для противника. Поэтому если человек готов помогать Родине и рисковать своей жизнью, в том числе, чтобы продвинуться по службе, я не вижу в этом никакой беды.

Для меня лично эта составляющая не играет никакой роли. Потому что у меня нет политических амбиций — ни губернаторских, ни каких-то еще. По большому счету, то, чем я занимался в городе после службы в правоохранительных органах, полностью отвечало моим внутренним потребностям.



Полностью интервью с градоначальником читайте по ссылке.