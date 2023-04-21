Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
Знаменитую советскую стелу «Туризм – лучший отдых» воссоздали на набережной Петрозаводска
22.06.2023 14:11

«Не держу зла»: Любарский о слухах после его решения уйти с поста главы Петрозаводска в СВО

Новости. Общество
16:30, 24 Июня 2023
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о своем отношении к людям, которые пишут о нем в соцсетях «грязные вещи».

— Когда появилась информация о Вашем скором отъезде, люди ее восприняли по-разному. В сети начали выдвигаться разные версии. Одна из них — якобы грозящее Вам уголовное преследование, от которого Вы пытаетесь скрыться в зоне С. О. Можете каким-то образом прокомментировать эти слухи?

— За моей мотивацией нет ничего другого, кроме того, о чем я уже сказал. Да, иногда в телеграмме, соцсетях пишут грязные вещи, никаким образом не соответствующие действительности. Я не держу на этих людей зла, не обижаюсь, не расстраиваюсь и не огорчаюсь. Для меня они не существуют. И всем друзьям и знакомым я советую просто не кормить троллей и не обращать на них внимание. Потому что, если начинаешь обращать внимание, всё — тролль победил. Я это все уже проходил в правоохранительных органах, когда преступники пытались оболгать, подставить, запугать, меня этим не удивишь.

Сейчас эти тролли работают на одном поле с ЦИПсО (Центр информационно-психологических специальных операций — прим. авт.). С теми, кто «минирует» школы, системы оповещения и т. д. Мой телефон идентифицирован, и люди с украинскими номерами постоянно угрожают мне и моей семье. Недавно у супруги обрушилась социальная сеть, пошли оскорбления и угрозы. Тут просто нужно понимать — идет информационная война.

— Еще одна версия телеграм-каналов — участие в СВО добавит Вам политические очки и поможет в дальнейшей в карьере, именно поэтому Вы туда идете. Признайтесь, ведь такая мотивация тоже может присутствовать.

— Для меня лично нет, хотя я понимаю, что такая мотивация может иметь место. И я не отношусь к ней с какой-то предвзятостью. Если мне скажут, что какой-то чиновник поехал в Луганскую народную республику, ориентируясь, в том числе, на карьерный рост, у меня к нему не будет никакой неприязни. Он же, извините, не на курорт собрался, он все равно едет в зону риска и является особо выделенной мишенью для противника. Поэтому если человек готов помогать Родине и рисковать своей жизнью, в том числе, чтобы продвинуться по службе, я не вижу в этом никакой беды.

Для меня лично эта составляющая не играет никакой роли. Потому что у меня нет политических амбиций — ни губернаторских, ни каких-то еще. По большому счету, то, чем я занимался в городе после службы в правоохранительных органах, полностью отвечало моим внутренним потребностям.

Полностью интервью с градоначальником читайте по ссылке

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2023, 15:27
На севере Карелии простились с подростком, пропавшим три года назад
20.06.2023, 08:20
Десятки людей голышом забегают в Ладожское озеро, устремляя руки к небу
22.06.2023, 08:48
Билеты на самолет до Сочи подорожали в несколько раз
17.06.2023, 22:23
Глава Петрозаводска оставляет дела и отправляется добровольцем в "Ахмат"
18.06.2023, 00:13
Глава Петрозаводска Владимир Любарский сдаст дела исполняющему обязанности
23.06.2023, 08:30
«Мы уже никогда в прежней стране жить не будем» — глава Петрозаводска объяснил, почему идет на СВО

Чтиво

02.06.2023 14:28
Спецпроект
Что портит Ваши красивые ноги?
Больше не нужно ехать в другой город в поисках решения проблемы. Теперь удалить сосудистые образования на ногах Криолазером можно и в Петрозаводске! Как это работает, вы узнаете из статьи.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.