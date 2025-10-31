«Не должно быть ФАПов с рукомойниками»: в Минздраве рассказали о строительстве современного пункта в Подпорожье

В Пудожском районе построили современное здание фельдшерского-акушерского пункта вместо старого с рукомойником.
Министр здравоохранения посетил новый ФАП в Подпорожье Пудожского района. Его строительство завершилось.
— Не первый раз говорю: не должно у нас на ФАПах быть рукомойников над тазиками. И мы все делаем, чтобы их не было. С еще одним таким ФАПом мы скоро простимся. Это приспособленное помещение, сохранившее облик с прошлого века, — говорит Михаил Охлопков.
После получения ФАПом лицензии на медицинскую деятельность фельдшер Анна Михайловна Лукина начнет здесь прием пациентов.
В поселке живет более 400 жителей поселка. Ранее стало известно, что Пудожгорский ФАП переезжает в «тёплое, светлое» здание. Всего в Карелии в 2025 году возводят 8 новых зданий врачебных амбулаторий и 9 фельдшерско-акушерских пунктов.