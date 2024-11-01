«Не ешьте на бегу»: жителям Карелии рассказали, как чувствовать себя бодро в осеннее время года

Прогулки на природе, полноценный сон и жизнь в моменте помогут избежать стресса.

Врачи из Республиканской больницы имени В. Баранова рассказали, как бороться с тревогой и стрессом в осенне-зимний период.

Прежде всего, жителям региона посоветовали планировать свою жизнь, начиная с рабочего дня, недели, месяца и так далее. Полезные советы приурочили неделе душевного комфорта.

Периоды интенсивной работы рекомендуюи чередовать с полноценным отдыхом. При этом планы должны быть гибкими.

Чтобы бодро себя чувствовать, нужно спать не менее семи-восьми часов в сутки, отмечают эксперты. Очень важно правильно принимать пищу — не спеша, наслаждаясь каждым кусочком. При этом лучше есть подальше от монитора компьютера или экрана телевизора.

«Не ешьте „на бегу“: завтрак, обед и ужин должны стать временем отдыха и переключения мыслей», — говорят врачи.

Эмоциональное напряжение эффективно снимает плавание, посещение сауны, физическая нагрузка. Также эксперты советуют на заострять внимание на переживаниях, многие из которых надуманны. Если вы не можете повлиять на события или обстоятельства, просто измените к ним свое отношение. Побольше бывайте на природе и делайте то, что делает вас счастливыми. Это поможет избежать стресса.