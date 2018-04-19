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Новости. Политика
14:12, 19 Апреля 2018

Не хватило голосов: Рогалевичу не удалось стать замом Хейфеца в карельском парламенте


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Руководителю фракции "Яблока" Андрею Рогалевичу не удалось стать заместителем председателя комитета Заксобрания Карелии по здравоохранению и социальной политике, возглавляемого "единороссом" Алексеем Хейфецом.

Вопрос о зампреде парламентского комитета рассматривался сегодня на заседании Заксобрания.

"Предлагаю избрать на эту должность Рогалевича Андрея Сергеевича", - сказал Алексей Хейфец.

Спикер парламента Элиссан Шандалович предложил депутатам его поддержать, и большинство так и поступили: за представленную кандидатуру проголосовали 14 депутатов, против – трое. Однако такого количества голосов в поддержку Рогалевича оказалось недостаточно: для принятия решение было необходимо, чтобы его поддержали большинство из числа избранных депутатов (то есть не менее 19 человек).

"Немного голосов не хватило, в следующий раз все будет хорошо. Прогресс налицо", - пошутил Элиссан Шандалович, обращаясь к руководителю фракции "Яблока".

Ранее Андрей Рогалевич рассказал "Столице на Онего", что должность зампредседателя комитета по здравоохранению и социальной политике оказалась свободна с уходом Ольги Залецкой. Еще в прошлом году она вынуждена была сложить свои депутатские полномочия из-за судимости.

"Каждая фракция имеет право занять ту или иную должность. Поскольку у нас Ольга Залецкая ушла, встал вопрос о том, кто будет заместителем", - объяснил Андрей Рогалевич. Фракция решила предложить его кандидатуру. Необходимые переговоры с Хейфецом Рогалевич, по его словам, проводил лично.  

После того, как выяснилось, что депутаты не поддержали его кандидатуру, Рогалевич сообщил "Столице на Онего", что больше к Хейфецу с этим вопросом не пойдет.

"Меня и так все устраивает", - резюмировал он.

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Комментарии

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кир
2018-04-19 14:17:51
Чего врачи в депутаты пошли, Хейфец, Шандалович? Они уже всё на своей работе сделали, или другая причина?
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