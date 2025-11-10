«Не хватило желания выйти и воевать»: после победы в Череповце «Динамо-Карелия» проиграла домашний матч

«Динамо-Карелия» проиграла на домашнем льду гостям — команде Тульской области «АКМ-Юниор».

Накануне, 10 ноября, в Кондопоге прошел домашний матч в рамках регулярного чемпионата МХЛ. «Динамо-Карелия» принимала тульскую команду — «АКМ-Юниор». Обюе из «серебряного» дивизиона. По итогам прошлых игр наша команда занимает 8 строчку турнирной таблицы, гости — 7-е. Шанс показать интересную игру был, но, увы, матч завершился для «Динамо-Карелия» проигрышем.

«АКМ-Юниор» в гостях забросил две безответные шайбы в ворота «Динамо-Карелии». Автор первой — Степан Новиков — он забил гол на 19-й минуте. На 48-й минуте Ян Кузнецов отправил в ворота хозяев шайбу, посланную издали Александром Петровым. В оставшееся время гости уверенно довели матч до победы со счётом 2:0. Вратарь гостей — Михаил Коротков — отразил 29 бросков хозяев поля. Исход игры прокомментировал тренер команды Дмитрий Крамаренко.

— Не хватило желания выйти и воевать. Уровень нашей команд не просто играть в хоккей. У нас не тот уровень совсем по сравнению с другими командами лиги. Мы сегодня сделали всего 4-5 силовых приема. Это просто смешно для нашей команды. Это основной показатель, что вышли не бороться, а поиграться в надежде что соперник сам отдаст победу. У нас не было забитых голов, не было игры в большинстве. Мы если бьемся, у нас что-то получается, появляется адреналин, желание. А тут вышли, подумали, что мы же Череповец обыграли, сегодня можно просто играть. Но Череповец выиграли за счет дисциплины и самоотдачи. Сегодня этого не было, — оценил работу команды тренер.

Оценили игру и болельщики, которые активно следят за ходом чемпионата. Они также обратили внимание на иной характер матча со стороны «Динамо-Карелия».

— 2 разные команды были на площадке. Классная команда, которая смогла выиграть команду «золотого» дивизиона, играть в пас, реализовывать моменты и пытаться надежно играть в защите. Но на домашней арене при своих болельщиках тупо проиграть команде по своему дивизиону. Тренеру удачи в дальнейшей работе с нашей командой, — написал один из болельщиков.

Напомним, прошлую игру с одним из лидеров «золотого» дивизиона — командой «Алмаз» из Череповца — наша команда завершила победой со счетом 4:2.

Сегодня, 11 ноября, «Динамо-Карелия» вновь встретится с тульской командой «АКМ-Юниор», будет шанс отыграться и набрать очков. Для этого, по словам тренера, нало «выспаться и выйти с другим настроем».

Сейчас наша команда занимает 8 строчку в турнирной таблице Чемпионата.