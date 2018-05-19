Константин Райкин приехал в Петрозаводск и рассказал о своем отце, халтуре в театре и знаменитых российских актерах, которых выгнал с курса.

Константин Райкин посетил карельскую столицу в рамках гастролей Российского государственного театра "Сатирикон".

Руководитель театра провел пресс-конференцию. Корреспондент «Столицы на Онего» записал некоторые тезисы из речи Константина Райкина.

- У меня внутренние творческие ориентации такие: это должно нравиться мне, но это обязательно должно нравиться публике. Если это не нравится публике, то я такой спектакль снимаю с репертуара и сам не играю таких ролей, которые не имеют успеха. Успех – параметр в театре очень серьезный. Он не истина в последней инстанции, потому что успех имеют и произведения низкого качества, такое бывает. Но успех, как говорят в математике, вещь необходимая. Недостаточная, чтобы определить качество продукта, но необходимая. Если успеха нет, значит, точно совершена какая-то ошибка.

-Есть мировая статистика по театрам. В любом городе мира, где есть театр или театры, ходят в театр не больше 9% населения города. Причем если человек раз в жизни был в театре, то уже входит в эти 9%. Больше 90% любого города мира, где есть театр, не ходят в театр никогда! А это базовый вид искусства.

-Но так жизнь у них сложилась, нет такой потребности. Поэтому я считаю себя резко счастливым человеком: я всю жизнь, практически ежевечерне имею дело с лучшей частью населения. Лучшей в том смысле, что это же потребность души. Факт прихода в театр означает тонкость духовной жизни, духовную потребность.

-Я с ними, а не с другими, которых мне жалко. Я не отношусь к ним враждебно, - скорее, с чувством досады и сожаления.

Подробнее - в материале «Столицы на Онего».