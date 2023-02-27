«Не каждая ночь создана для сна»: фотограф запечатлела Полярное сияние в Карелии (ФОТО)

Жительница республики опубликовала шикарные фотографии полярного сияния.

Фотографии красивейшего явления, сделанные в деревне Койриноя Питкярантского района республики, были выложены в паблике краеведческого клуба «Оберег».

«Не каждая ночь создана дня сна. Бывают такие ночи, когда спать — непозволительная роскошь», — прокомментировала фотографии их автор.

Ранее фотограф из Петрозаводска опубликовал фото полярного сияния над Онежским озером.