«Не каждая ночь создана для сна»: фотограф запечатлела Полярное сияние в Карелии (ФОТО)

Жительница республики опубликовала шикарные фотографии полярного сияния.
Фотографии красивейшего явления, сделанные в деревне Койриноя Питкярантского района республики, были выложены в паблике краеведческого клуба «Оберег».
«Не каждая ночь создана дня сна. Бывают такие ночи, когда спать — непозволительная роскошь», — прокомментировала фотографии их автор.
Ранее фотограф из Петрозаводска опубликовал фото полярного сияния над Онежским озером.
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