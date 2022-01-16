«Не кидайте мусор в корону»

В Петрозаводске посетителей родника «Лягушка» на Древлянке просят не кидать мусор и корм для птиц в корону земноводного.

В паблике «Тропа Ивана Царевича» появилось обращение к посетителям родника «Лягушка».

«Уважаемые посетители нашего парка и в особенности родника! Убедительная просьбе: не кидать в корону всякий мусор в виде подкорма для птиц! Корона делалась для красоты, а не для мусорки. Для кормёжки птиц вокруг полно кормушек, пользуйтесь ими. Спасибо за понимание», - написано в паблике.