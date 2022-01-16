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«Не кидайте мусор в корону»

Новости. Общество
08:20, 17 Января 2022
фото: паблик «Тропа Ивана Царевича»

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В Петрозаводске посетителей родника «Лягушка» на Древлянке просят не кидать мусор и корм для птиц в корону земноводного.

В паблике «Тропа Ивана Царевича» появилось обращение к посетителям родника «Лягушка».

«Уважаемые посетители нашего парка и в особенности родника! Убедительная просьбе: не кидать в корону всякий мусор в виде подкорма для птиц! Корона делалась для красоты, а не для мусорки. Для кормёжки птиц вокруг полно кормушек, пользуйтесь ими. Спасибо за понимание», - написано в паблике.

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Комментарии

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Добрый
2022-01-17 09:58:19
Дебилизм кругом!
Skurauskas
2022-01-17 08:53:25
Таким образом,посетители родника,выражают свой протест к введению новых антиковидных мер.Вот и мусорят в корону.Лягушка конечно не виновата,но нечего в наше нелёгкое время символизировать пандемию ,своей короной и провоцировать.
Os
2022-01-17 09:37:17
Skurauskas, пока кидают мусор в корону - пандемия не закончится?
Гость
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