Не менее 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии приедут в Россию в 2026 году

В России придумали, как решить проблему трудовых мигрантов.

Не менее 40 тысяч трудовых мигрантов могут приехать в нашу страну в 2026 году, чтобы решить проблему рабочих рук. Об этом рассказал РИА-Новости спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

— Индия могла бы помочь России с дефицитом трудовых ресурсов. Тот же Дубай был построен в основном индийскими рабочими, архитекторами, девелоперами, — сказал он.Титов также указал на растущий интерес к мигрантам именно из этой страны. Для Индии зарезервировано 72 тысячи мест по квоте из 235 тысяч. По словам Титова, в Россиию приедет никак не меньше 40 тысяч.

По его словам, приход именно таких специалистов очень важен для российской экономики. Кроме того, для самой Индии трудовая миграция — мощный источник валютных поступлений: за 2024 год она получила 129 миллиардов долларов переводов, отметил он.

